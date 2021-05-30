جمعية أصالة تختتم تدريباً في التسويق الرقمي لمجموعة من عضواتها

وطن: اختتمت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة تدريباً في مجال التسويق الرقمي لمجموعة من عضواتها من صاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وجاء هذا التدريب الذي عقد على مدار أربعة أيام بواقع ٢٤ ساعة تدريبية، بهدف تطوير مهارات السيدات في مختلف مجالات التسويق الرقمي وزيادة معرفتهن في مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها وتمكينهن من الترويج الصحيح لمشاريعهن ومنتجاتهن.

وقد شمل التدريب تزويد السيدات الرياديات بالمهارات اللازمة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث واختيار الجمهور المستهدف المناسب للمنتجات التي تقوم عليها مشاريعهن بالإضافة إلى المهارات المتعلقة ببناء الهوية الرقمية الخاصة بهن وترسيخها والترويج الجيد لها.

من جهتها، قالت رجاء الرنتيسي المديرة التنفيذية لجمعية أصالة: "تعمل أصالة على تحقيق رسالتها في تمكين النساء اقتصادياً لينهضن بواقعهن الاجتماعي، من خلال العمل على فتح قنوات التسويق لمنتجاتهن، وإكسابهن المهارات اللازمة لتطوير مشاريعهن والترويج الجيد لها، والتي من ضمنها مهارات التسويق الرقمي التي تعتبر اليوم أهم المهارات التي يجب على السيدات صاحبات المشاريع اكتسابها كونها الأكثر طلباً لإيصال المشاريع إلى أوسع قدر ممكن من الجمهور والزبائن."

وأكدت رجاء رنتيسي على أن عمل الجمعية لا يقتصر على التدريب وإكساب الخبرات للمستفيدات، بل أيضاً تستكمل أصالة عملها مع المستفيدات في جانب المتابعة والإرشاد لضمان استمرارية إنتاجهن، والحفاظ على مشاريعهن، حيث تنظر جمعية أصالة لهذه المسألة بغاية الأهمية.

من جانبها أكدت فادية عميرة إحدى المشاركات في التدريب على مدى حاجة السيدات الرياديات لمثل هذه التدريبات من أجل التسويق الجيد لمشاريعهن وتطويرها، مضيفة أن هذا التدريب كان قادراً على تزويدهن بما يحتجن من مهارات للترويج لمشاريعهن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

يذكر أن هذا التدريب يأتي بتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE).