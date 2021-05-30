الإسلامي الفلسطيني يشارك في حملة "#حنجملها" لإزالة الركام من شوارع بيت لاهيا

وطن: شارك البنك الإسلامي الفلسطيني في الحملة المجتمعية "#حنجملها" التي تهدف لإزالة الركام الذي خلفته الحرب من شوارع مدينة بيت لاهيا.

وشارك موظفو البنك يتقدمهم مدير منطقة غزة عدنان الفليت ومدراء الفروع والمكاتب، إلى جانب عشرات المتطوعين الآخرين في الحملة التي تشرف عليها بلدية بيت لاهيا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومجموعات شبابية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي، إن البنك وموظفيه يفتخرون بالمشاركة إلى جانب أبناء شعبنا في هذه الحملات الهادفة لإعادة الحياة لمدننا وبلداتنا ومرافقها الحيوية، مشيراً أنها تعتبر نقطة البداية لعملية إعادة الإعمار.

وأضاف السعدي:" البنك حرص على المساهمة الفاعلة في هذه المبادرة وتوفير كل ما يلزم لإنجاحها، كونه يؤمن بالدور الملقى على عاتقه في هذا الجانب، وسيسخر كل إمكانياته لمساعدة أبناء شعبنا كونهم يستحقون حياةً ومستقبلاً أفضل".

وأكد السعدي على أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم أهلنا في قطاع غزة ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، ويخصص جزءاً هاماً من مشاريعه لمساندتهم خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة والاغاثة، وآخر تلك المشاريع كان إنشاء 12 محطةً المياه، تسهم الآن في توفير المياه الصالحة للشرب لعشرات آلاف المواطنين.

وتؤكد سياسة المسؤولية المجتمعية المستدامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على ضرورة مساهمته في عملية التنمية والقيام بدورٍ فاعلٍ في خدمة المجتمع وإغاثة أبناء شعبنا وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، وذلك بما ينسجم مع المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

