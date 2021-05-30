الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسير المحرر خضر عدنان

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الاسير المحرر خضر عدنان.

وقالت زوجة عدنان لوطن ان زوجها واثناء عودته من مدينة نابلس برفقة شابين اخرين بعد ان ادوا التعزية في الشهيد زكريا حمايل في بلدة بيتا، وزيارة بعض الجرحى المصابين برصاص الاحتلال، وعند اقتراب مركبتهم من منطقة "شافي شمرون" جرى توقيفها من قبل دورية عسكرية لجيش الاحتلال كانت متواجدة على جانب الطريق، حيث قام جنود الاحتلال باعتقال عدنان فقط بعد احتجازه لقرابة ساعتين في المكان.

وفي بلدة يعبد في محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة بعد اقتحامها البلدة كلا من: احمد كامل ابو بكر، وفرج محمود ابو بكر، واحمد محمد ابو بكر، عقب مداهمة منازل ذويهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي محمد ثوابتة (19 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه. كما داهمت تلك القوات منزلي المواطنين يوسف ابو حرب الحسنات ومحمد أبو تيسير ثوابته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أمجد النتشة على حاجز عسكري قرب مستوطنة "حاجاي"، المقامة على اراضي مدينة الخليل جنوبا.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين قينيا شمال غربي رام الله واعتقلت مهند ابو زايد، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

يذكر أن المعتقل أبو زايد أصيب برصاص الاحتلال أواخر نيسان ابريل المنصرم.