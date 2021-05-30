د. مصطفى البرغوثي يدعو إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

وطن: أكد د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية خلال زيارته للمناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في مدينة غزة وشمال ووسط قطاع غزة على أهمية الإسراع في إعادة إعمار البيوت والمصانع والمزارع المدمرة وإلى إيجاد حلول سريعة لاحتياجات مئات العائلات التي فقدت بيوتها و ممتلكاتها بسبب القصف الإسرائيلي الوحشي.

وأشار البرغوثي إلى أن 1400 بيت ومرفق و العديد من المصانع التي دمرت خلال عام 2014 و2008 لم يتم إعمارها كما أن العديد من شهداء الاعتداءات السابقة لم يتم اعتمادهم حتى الآن.

وأكد البرغوثي على أهمية إسناد العائلات التي فقدت بيوتها ومحلاتها وممتلكاتها أو استشهد أبناؤها وكل حالة منها هي قصة صمود وبسالة و معاناة وليست مجرد أرقام.

وحيا البرغوثي العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التطوعية لإسناد العائلات وإصلاح ما يمكن من المرافق ، كما أشار إلى الدور المتميز للبلديات أثناء زيارته لها التي أعادت ترميم العديد من الشوارع المقصوفة بإمكانياتها المتواضعة وتحت القصف المتواصل.

وشملت لقاءات د. البرغوثي والوفد المرافق له مناطق الشجاعية وبيت حانون وبيت لاهيا وجباليا و مخيم جباليا ومختلف أحياء مدينة غزة و المغازي ودير البلح وخانيونس .