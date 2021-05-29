قانون عراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

وطن: قرر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، منح الجالية الفلسطينية في العراق، الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي.

ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات.

ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

وبحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق موزعون في بغداد وشمالي العراق.