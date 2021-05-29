مظاهرة حاشدة في واشنطن تدعو للجم الاحتلال

وطن: انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، مساء اليوم السبت، مظاهرة حاشدة دعت لها المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية العاملة في الساحة الأميركية من أمام نصب لينكون التذكاري وصولا إلى الساحة المطلة على البيت الأبيض، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا.

ودعنت المؤسسات أبناء الجاليات للمشاركة بقوة في المظاهرة، لإيصال رسالة شعبنا للرأي العام الأميركي وصناع القرار في البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب، بضرورة لجم سلطات الاحتلال العنصرية والعدوان المتواصل ضد شعبنا.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني بصورة تظهر لحمة الشعب في الداخل والشتات ضد سياسات الاحتلال وعدوانه، مطالبين الإدارة الأميركية بوقف دعم حكومة الاحتلال لقتل أبناء شعبنا في الضفة والقدس وغزة، وضرورة إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر.