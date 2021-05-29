رئيس المخابرات المصرية يصل فلسطين غداً.. واشنكازي في القاهرة

وطن: كشفت مصادر عبرية، اليوم السبت، أنه من المتوقع وصول رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى فلسطين غداً الأحد، لإجراء محادثات بشأن تثبيت التهدئة في غزة.

وذكرت قناة (كان) العبرية، إن كامل سيزور رام الله غداً، وقطاع غزة في اليوم التالي.

وأشارت إلى أنّ دخول وفد من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، جاء استعدادا لهذه الزيارة.

ووفق برنامج الزيارة، سيلتقي كامل برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وما يسمى بمستشار الأمن القومي للاحتلال مئير بن شبات، كما سيلتقي لاحقا بالرئيس محمود عباس في رام الله، وقادة حركة حمـاس في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير قوله: "إن المصريين مهتمون بدفع خطوة تشمل إعادة إعمار غزة واستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة ودفع المحادثات بشأن حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

وتابع: في الوقت ذاته، يتوجه وزير خارجية الاحتلال "غابي أشكنازي" إلى القاهرة غدا. ومن المتوقع أن يلتقي مع نظيره المصري سامح شكري.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية "إسرائيلي" للقاهرة منذ 13 عامًا.

في حين، نُقل عن مسؤول "إسرائيلي" وصف بأنه رفيع المستوى قوله إن القاهرة معنية بإحداث اختراق في ملف استعادة إبرام صفقة تبادل أسرى، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع واستئناف المفاوضات.