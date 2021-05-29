بلدية غزة تدعو كافة المواطنين لعدم السباحة نهائيًا في البحر

وطن: أعلنت بلدية غزة، مساء اليوم السبت، أنّ شركة الكهرباء أبلغتها "بالتوقف عن تزويد محطات ضخ مياه الصرف الصحي بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة كما كان معمولاً به خلال السنة الماضية".

وبيّنت البلدية في بيانٍ لها، أنّ "ذلك نتيجة التقليص الحاد بإمدادات التيار الكهربائي، وأنه سيقتصر وصل التيار الكهربائي لمحطات الضخ لمدة 4 ساعات فقط".

وقالت البلدية إنّها "ستضطر إلى ضخ مياه الصرف الغير معالجة إلى البحر بدءً من اليوم؛ بعد أن كانت قد تمكنت من منع ذلك خلال العام الماضي".

ودعت البلدية "كافة المواطنين لعدم السباحة نهائيًا في البحر"؛ مُؤكدةً أنّها "تبذل كل جهد لمحاولة وقف ضخ المياه الى البحر والبحث عن حلول".

وقبل أيام، أكدت شركة توزيع الكهرباء "عدم وجود إشارات حتى اللحظة تفيد بإمكانية تحسن ساعات وصل التيار الكهربائي إلى المنازل أو المنشآت، وأنّ العجز الذي يشهده القطاع في الكهرباء المتوفرة يصل إلى 80%، لأنّ العدوان الأخير تسبب بفقد 90-100 ميغاواط".

وبيّنت الشركة أنّه "لم يتم إدخال أي ليتر وقود لصالح المحطة، وأن ما تم إدخاله يعود إلى مؤسسات تتبع الأمم المتحدة"، إذ يؤدي نقص الكهرباء إلى تفاقم المأساة اليومية لأهالي القطاع ويؤثر كذلك على توفير المياه ومعالجة الصرف الصحي وقدرة المستشفيات.