مجلس القضاء الأعلى يطلق تدريبات قضائية للقضاة والموظفين الإداريين

وطن: ضمن خطط تطوير الأداء الجديدة أطلق اليوم مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني تدريبين للقضاة والموظفين الإداريين العاملين في المحاكم النظامية.

واستهدف التدريب الأول قضاة من محاكم الصلح والبداية في موضوع "القضاء المستعجل"، وقدم المادة التدريبية القاضي أسعد الدحدوح رئيس محكمة بداية طولكرم.

وتناول التدريب موضوعات مثل اختصاصات القضاء المستعجل، وشروطه، والمحاكم المختصة بنظر طلباته، والطلبات المستعجلة ذات الطبيعة الخاصة بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

وأكد القاضي الدحدوح أن على قاضي الأمور المستعجلة الموازنة بـین مركـز كـل مـن المـدعي والمـدعى علیـه والمفاضلة بینهمـا لتحديد أیهمـا الأولـى بالحمایةالقضائیة المستعجلة /المؤقتة.

وتناول التدريب الثاني موضوع الرسوم القضائية واستهدف الموظفين الإداريين من رؤساء وموظفي الأقلام والعاملين في الدوائر المختصه بالرسوم القضائية، وقدم المادة التدريبية كل من عيسى زهران، مستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى لشؤون المحاكم، ومحمد دار خليل رئيس ديوان محكمة بداية رام الله، ويتعلق التدريب بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م وذلك لتعزيز المفهوم القانوني في ترسيم الدعاوي وفق ما جاء بنصوص القانون.