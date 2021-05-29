وفد أمني مصري يصل غزة

وطن: وصل السبت وفد أمني مصري إلى غزة، عبر حاجز بيت حانون، في إطار جهود تثبيت التهدئة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف الزيارة للتحضير لقدوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى غزة خلال أيام، وفق ما ذكرت وكالة "صفا".

يذكر أن الوفد المصري أجرى زيارات عديدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توقف العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أيام، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وفي 21 من الشهر الجاري، توصلت المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف إطلاق نار في غزة بوساطة مصرية، بعد عدوان استمر 11 يوما، راح ضحيته 255 شهيدًا وإصابة المئات، فضلا عن تدمير الاحتلال مئات الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية والصناعية.

في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ على "إسرائيل"، ما أسفر عن مقتل 13 مستوطنا وإصابة المئات.