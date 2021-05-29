مركز شباب الأمة يقدم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة جراء العدوان شمال قطاع غزة

وطن: قدم مركز شباب الأمة في خانيونس ضمن حملة غيث القدس مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

من جهته قال وجدي عزام " رئيس مجلس إدارة المركز" بأن حملة غيث القدس الإنسانية جاءت لدعم صمود الأسر المتضررة من العدوان والذين لا يزالون يمكثون داخل بيوتهم التي تعرضت للقصف ودمرت بشكل كلي أو جزئي، والتخفيف من معاناتهم.

وأوضح عزام أن المساعدات تنوعت ما بين وجبات غداء ووجبات إفطار، حيث وزع المركز ( 400 ) وجبة غداء وعشاء على الأسر المتضررة.

والجدير بالذكر أن حملة غيث القدس جاءت انطلاقا من واجبنا الديني والوطني والإنساني و شعوراً بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، وخصوصا الأسر المتضررة من العدوان، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع نتيجة الحصار الصارم المفروض عليه، بالإضافة للدمار الكبير والأضرار التي خلفها العدوان في قطاع غزة.