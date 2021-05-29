وفد من منتدى الإعلاميين يبحث مع بلدية غزة آفاق التعاون المشترك

وطن: بحث وفد من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، آفاق التعاون المشترك مع بلدية غزة، لاسيما إمكانية إطلاق اسم ميدان الصحافة على أحد مفترقات مدينة غزة تقديراً لجهود الصحفيين ووفاء لأرواح شهداء الصحافة في مختلف محطات المواجهة مع الاحتلال.

وضم وفد المنتدى رئيس مجلس الإدارة د. خضر الجمالي وأمين سر المنتدى هبة سكيك وعضوي مجلس الإدارة حسني مهنا ونبيل سنونو ومدير المنتدى محمد ياسين وعضو الجمعية العمومية غسان الشامي، وكان في استقباله رئيس البلدية د. رشدي السراج وعضو المجلس البلدي بدر صبرة.

وعبر د. الجمالي عن تقديره لجهود بلدية غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً لمبادرتها بإصلاح الطرق على وجه السرعة لتخفيف آثار العدوان على المواطنين وتسهيل حركتهم المرورية وحركة مركبات الإسعاف والطوارئ، مشيداً بحملة "حنعمرها" التي أطلقتها البلدية مؤخراً.

وطالب بإطلاق اسم "ميدان الصحافة" على أحد مفترقات مدينة غزة، وذلك تقديراً لجهود فرسان الإعلام الفلسطيني، وتعبيراً عن الوفاء لأرواح شهداء الصحافة، مضيفاً "تكاد لا تخلو محطة من محطات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من شهداء وجرحى من الصحفيين"، مؤكداً تعمد قوات الاحتلال استهداف الصحفيين لحجب الرواية الفلسطينية.

بدوره، رحب د. السراج بوفد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، معرباً عن تقديره العالي لجهود فرسان الإعلام الفلسطيني، مؤكداً جاهزية البلدية للتعاون في مختلف المجالات، داعياً إلى الإسهام بدعم وإنجاح حملة "حنعمرها" وغيرها من الحملات التي تسعى البلدية لإطلاقها في إطار جهودها لخدمة المواطنين وتجاوز آثار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجرى خلال الزيارة بحث عدة مقترحات للتعاون المثمر بين الطرفين.