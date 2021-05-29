3 وفيات و269 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات و269 إصابة جديدة بكورونا و399 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة وغزة.

واضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 6، جنين 2، نابلس 6، رام الله والبيرة 5"، قطاع غزة 250.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 15، جنين 23، نابس 15، رام الله والبيرة 101، سلفيت 7، ضواحي القدس 1، الخليل 25، طوباس 1، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 210.

وتم تسجيل 3 وفيات بالفايروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 73 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304,889 بينهم 217,207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.