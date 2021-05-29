3 وفيات و250 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الوبائي بعد إجراء 870 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أنّها سجّلت تعافي 210 مصابين بالفيروس الوبائي.

وبيّنت أنّ إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 108750 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2845 حالة، وإجمالي المتعافين 104888 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1017 حالة وفاة.

وأوضحت أنّ إجمالي حالات "كورونا" التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 107 حالات، من بينها 73 حالة خطيرة وحرجة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 39155 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 120400 جرعة لقاح، تكفي 60200 شخص.