آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم السبت، عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري مع مصر يوم غدٍ الأحد 30 مايو/ أيار.

وذكرت الهيئة، في إعلان نشره موقع وزارة الداخلية، أنّ السفر سيكون مخصصًا للحافلتين الخامسة والسادسة من الكشف السابق.

وبيّنت أنّ إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد سيتمّ يوم غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، فيما سيتمّ إجراء فحص كورونا للحافلات (من الثالثة حتى الخامسة) يوم الإثنين، وإجراء فحص كورونا للحافلتين (السادسة والسابعة) يوم الثلاثاء.

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