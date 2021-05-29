كندا تقدم مساعدات لفلسطين بقيمة 25 مليون دولار

وطن: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستقدم 25 مليون دولار للفلسطينيين المتضررين من الصراع الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال ترودو، في بيان صحفي، أمس الجمعة، إن "التمويل سيذهب مباشرة إلى المنظمات ذات الخبرة التي ستساعد المدنيين الفلسطينيين الأكثر ضعفا على التعامل مع آثار الصراع الأخير، منوها إلى أن الارتفاع الأخير في أعمال (العنف) في المنطقة ينذر بالخطر، حيث رأى الجميع مشاهد للمدنيين النازحين، وحالات الوفيات بين أفراد العائلات".

وتشمل مساعدات كندا 10 ملايين دولار للمساعدات الغذائية العاجلة والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، و10 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية، وإعادة البناء، مثل البنية التحتية الطبية الحيوية.

كما تخصص كندا أيضا ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمبادرات بناء السلام، التي تعزز هدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت كندا قد رحبت الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، والذي أدى إلى استشهاد 254 مواطنا، من بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، و5 من ذوي الاحتياجات.

وقالت وزيرة التنمية الدولية، كارينا جولد: يوفر إعلان اليوم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب من خلال شركاء ذوي خبرة ، بالإضافة إلى الدعم لسكان غزة، للتعافي من الأضرار التي سببها الصراع الأخير.

وتابعت: كما نقدم الدعم لمبادرات بناء السلام مع الاعتراف بأنه من أجل التحرك نحو السلام في المنطقة، يجب علينا أيضا بناء الجسور بين المجتمعات لمعالجة هذا الصراع.

(وفا)