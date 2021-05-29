الفصائل الفلسطينية تقود "إسرائيل" من الأنف

كتب: جاكي حوجي/ معاريف

مع مرور الوقت ، تتخطى حماس وحزب الله الحدود: 30 عامًا من العمليات ضدهما، وبدلاً من أن يُهزم العدو ، يزداد قوة. حان الوقت للسؤال عن الخطأ الذي حدث

مر يوم أو يومين فقط منذ وقف إطلاق النار في غزة ، وبدأت البالونات الحارقة في التحليق باتجاه "الأراضي الإسرائيلية". هذه البالونات ليست لعبة من قبل الأولاد ، لكنها من عمل الجناح العسكري لحماس. كما هو الحال في غزة ، كل صاروخ له سبب ، لذلك كل بالون له هدف.

في صباح الأربعاء ، أجرى "غالي تساهال- اذاعة الجيش" مقابلة مع حاييم يلين ، الرئيس السابق لمجلس إشكول الإقليمي. ويعيش يلين في كيبوتس باري الواقع على الحدود. وفي اليومين التاليين ، أحصى سكان المنطقة 15 بالونات حارقة ، قال عضو الكنيست السابق "حتى أجهزة الإطفاء تقول إنه كانت هناك بالونات ، هذه ليست منطقة حرائق طبيعية".

وليس من قبيل المصادفة أن كثيرين في "إسرائيل" أيدوا استمرار القتال. وابل النار التي سقطت على القطاع ، والمئات من الشهداء، والمباني التي هُدمت وآلاف الأمتار من الأنفاق التي تعرضت للهجوم – قامت بعملها بشكل جزئي فقط. مقاتلو حماس والجهاد الإسلامي ورفاقهم يواصلون استفزاز "إسرائيل" وكأنها ليست حملة. وصل وفد من المخابرات المصرية ، يوم الاثنين من هذا الأسبوع ، إلى قطاع غزة ، الذي جاء لفعل الخير مع قيادة حماس عبر خدمات الوساطة. على الطاولة برنامج إعادة تأهيل شامل ، ممول من حكومة قطر والإمارات العربية المتحدة ، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ومصر ، وبمظلة أمريكية. كما تم إرسال بالونات إلى الغلاف أثناء زيارة الوفد.

مع مرور الأيام ، تكتسب قيادة الفصائل الشجاعة ، وفي كل مرة تتخطى الحدود أكثر قليلاً. يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الجرأة لبدء حرب ضد بلد بجيش متطور وذراع جوي ، عندما لا يكون لديك قوة جوية حقيقية ولا ملاجئ ، وحتى مصدر الطاقة وجزء من إمدادات المياه يعتمدان على العدو. هم لم يبدأوا هذه الحملة فحسب ، بل تجرأوا وأطلقوا النار على القدس. وبعد ان هدأت المدافع، لم ينتظروا طويلاً وسارعوا لإطلاق بالونات حارقة. خلال هذا الأسبوع ، أصدرت غزة تهديدات صارخة "لإسرائيل" (“يدنا على الزناد”) إذا تجرأتم على العمل في القدس مرة أخرى. مرة أخرى تقود حماس "إسرائيل" من الأنف ، وتخلق أجندة "تخريبية" لسكان الغلاف. هذه ليست ممارسة القيادة المهزومة بشكل قاتل.

لماذا هم غير راضين هذه الأيام؟ لأن الحملة انتهت بدون اتفاقيات مما منعهم من تحقيق الإنجازات الفورية للسكان. قبل كلا الجانبين عرض السماسرة وأشعلوا النار معًا ، لكن ليس أكثر. لم يتم الاتفاق على أي شيء يتجاوز ذلك ، على عكس ما كان عليه الحال في صراعات مماثلة في السنوات الأخيرة. في الماضي ، تم الاتفاق على هدنة ، تتوقف فيها الفصائل عن إطلاق النار ، وفي المقابل تقدم "إسرائيل" بعض الإشارات الصغيرة . "إسرائيل" بعثت برسالة الى حماس انها لن تعطى بادرة جدية في القريب العاجل ، لانه يجب دفع ثمن الجريمة ، وما فعلته الفصائل عندما اطلقت على القدس لا يستحق الثواب بل العقاب. رأت حماس أن الأمر سيء وخرجت لتعيد ما كان مستحقًا.

وتتمثل هذه الخطوات بشكل أساسي في ثلاث خطوات: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي يدخل من خلاله الديزل للكهرباء إلى قطاع غزة ، وفتح معبر إيريز الذي يستخدم لعبور التجار والمرضى ، ومنح الصيادين الإذن بالخروج إلى البحر. كل هذه البطاقات يحملها "الجيش الإسرائيلي" ، ومن المفترض أن تدفعه البالونات الحارقة للعودة إلى الوضع الراهن ، كما كان سائدًا عشية الحملة. ومن وجهة نظر إنسانية ، يمكن فهم دوافع حماس: إنها هي حكومة تجد صعوبة في تلبية احتياجات سكانها ، وكل شرايين حياتها مسيطر عليها من قبل عدوها .. ماء وكهرباء ومعيشة وحركة ..أعلنت هيئة كهرباء غزة ، الأربعاء ، أنها تستطيع تشغيل 20٪ فقط من الكهرباء المطلوبة ، وأصدرت دعوة لتقديم مساعدات دولية..

الادعاء في "إسرائيل" هو أنه لو لم تتصرف الفصائل بالعنف ، لما جلبت الدمار أو العقاب للقطاع. لكن الواقع أثبت عكس ذلك. عندما طالبوا بتحسين الظروف المعيشية للسكان ، رفضت "إسرائيل" طلبهم. عند استخدام القوة ، قبلت. اتضح أن القوة هي لغة يفهمها اليهود ، وبالتالي من المفيد استخدامها. لقد علمت التجربة حماس أنها إذا ضغطت فسوف تتلقى. مالم يضغطوا لن يحصلوا على شيء. وإذا أرسل نتنياهو "الجيش الإسرائيلي" لمعاقبتهم ، فماذا بعد. لقد اعتادوا ذلك بالفعل. لحمهم الأحمر ، الذي تعرض للضرب بشدة ، لم يعد يشعر بالألم عندما يُضرب مرة أخرى.

خطاب السنوار الليلة الماضية ، ولأول مرة منذ انتهاء القتال ، كان تعبيرا عن التحدي ، تماشيا مع إصرار حماس المتزايد في السنوات الأخيرة. ذهب السنوار إلى حد القول "أبلغ من العمر 59 عامًا ، وهذه أكبر هدية يمكنني الحصول عليها. من الأفضل أن أموت بصاروخ بدلاً من الموت بسبب كورونا".

على الرغم من أن المحتويات هي له ، صنع في غزة ، إلا أن نمط العمل بأكمله هو نصر الله. تعلم السنوار من زعيم حزب الله كيفية زرع القلق في صفوف العدو ، ومهاجمة الحمض النووي للمجتمع الإسرائيلي ، والوقوف على عيوب تناقضاتها ، وحتى أخذ عتبة الديسيبل العالية منها ، ووعد كل مواطن بالتعويض عن خسارته. والأضرار التي لحقت به ، ومن فوق القيادة في "إسرائيل"، شكر "عرب الداخل" على عودتهم إلى البيت- الفلسطيني-. "لقد تشبثتم بفلسطينيتكم وإسلامتكم ، وأظهرتم أن خطب التعايش انهارت إلى الأبد". وغني عن القول ، أنه مرارا وتكرارا وعد بالدفاع عن القدس عند الضرورة.

على الرغم من كل هذا ، ليس لديهم أي نية للانجرار إلى حملة جديدة هذه الأيام. وتقدر قيادة حماس أن الأسوأ وراءهم وأن "إسرائيل" لن تشن عملية أخرى قريبا. على الأكثر ستسقط بضع قذائف على رؤوسهم. أصبحت قدرة قادة حماس على قراءة "إسرائيل" أكثر تطوراً على مر السنين. إنهم يراقبون ما يحدث هنا باهتمام كبير ، ويقومون بإجراء تقييمات أسبوعية للوضع ، وبعد ذلك يقررون أين يضغطون وبأي وسيلة – بالونات حارقة أو صواريخ أو عمل وسطاء. تم تصميم كل مقياس وفقًا للاحتياجات والتوقيت.

تقييمات الوضع في قيادة حماس في غزة لا تستند إلى معلومات سرية واردة من "إسرائيل". إنها تتكون من محادثات وانطباعات ظهرت في اتصالات مع مختلف أصحاب الوساطات. تم جمع معظم المعلومات تجمع من تقلبات الساحة السياسية في "إسرائيل". القيادات في المستويات العليا والثانوية من بينهم ، في الذراع العسكرية والجناح السياسي ، على دراية بما يحدث في "إسرائيل" منذ سنوات طويلة من المراقبة. عندما تُتخذ قرارات في "إسرائيل"” بخصوص حماس ، فإنها غالبًا ما تكون غائبة عن علاقة حماس ولكنها تستند إلى حاجة إسرائيلية. على سبيل المثال ، حاجة انتخابية أو رغبة عاطفية في الانتقام. على رأس حماس ، تتم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي بشكل حكيم ، وعادة ما يتم ذلك بناء على الإلمام بما يحدث في "إسرائيل".

تتمتع حماس بميزة التعرف علينا. جل قيادتها العليا كانت في السجن ، مما مكنها من التعرف على "إسرائيل" والإسرائيليين جيدًا. بالإضافة إلى ذلك ، وللسبب نفسه ، يعرف الكثير منهم اللغة العبرية. يحيى السنوار قضى 22 عامًا في السجن وهو يعرف اللغة العبرية جيدًا. مثله صديقه توفيق أبو نعيم رئيس الأمن العام. وكذلك الرجل الثاني على رأس قيادتهم ، صالح العاروري ، وكذلك حسام بدران ، عضو المكتب السياسي ، الذي يعمل من قطر إلى جانب خالد مشعل.

تخيل أن وزراء الحكومة الإسرائيلية ، أو رئيس الوزراء ، أو نصف جنرالات "الجيش الإسرائيلي"، يعرفون اللغة العبرية بطلاقة ، ومتابعين للإعلام العربي والتواصل باللغة العربية وحملوا تجارب الحياة مع العرب لسنوات عديدة. لم يكن هناك بديل عن هذا الأصل في خدمة صنع القرار في قمة "إسرائيل".

الكود الإسرائيلي

من وجهة نظر عسكرية ، ربما كانت إنجازات "الجيش الإسرائيلي" في هذه الحرب مفيدة ، لكن ليس من الحكمة محاربة قوة أضعف منك عندما يكون لديك جيش قوي ومتطور. الحكمة هي إلحاق الهزيمة به ، و"إسرائيل" لم تفعل ذلك. أن حماس انتصرت إلى الأبد ، لكن قيادتها والجماهير التي شاهدتها في الشارع العربي وفي أنحاء أخرى من العالم توقعت منها مضايقة هذا الجيش الهائل وأمرته بالحد من سلطته.

انظروا للوراء للحظة. "إسرائيل" لم تكن قادرة على كسر الصيغة منذ سنوات. أيضا في لبنان. هي تدمر وتخرب، وتسكت العدو لفترة. لكن لفترة محدودة وبطريقة لا تزيل التهديد عنها إطلاقا. من لا يتذكر التسعينيات بالعمليات العسكرية في لبنان. قانون وحساب(1993) ، عناقيد الغضب (1996) ، حرب لبنان الثانية (2006) ولاحقًا في قطاع غزة: الرصاص المصبوب (2008) ، عمود السحاب (2012) ، الجرف(2014) ، والآن "حارس الاسوار". كل هذه المعارك لها أسماء جميلة من العبرية الخالصة ، وكلها لها قاسم مشترك آخر ، في كل من لبنان وغزة: لقد ركب العدو رأسه ، وأصلح جروحه – وخرج أقوى بكثير. تقويتها مستمرة ويتم إجراؤها ضمن خط مستقيم لأعلى كما في قائمة الفاتورة. حان الوقت لنسأل أنفسنا ما الخطأ الذي حدث ، إذا كان "الجيش الإسرائيلي" يتفاخر في نهاية أي عملية من هذا القبيل ، لمدة 30 عامًا تقريبًا ، بأن مقاتليه "ضربوا الإرهابيين" ، و"دمروا البنية التحتية" واعتبروا ذلك معجزة ، فقد حصل على "الإرهابيين" الأقوى.

وإذا عدنا إلى غزة ، ببطء وجدية ، ومع مرور السنين ، فإن قيادة الفصائل هناك تدفع أكثر نحو تجاوز الخطوط الحدودية التي حددتها "إسرائيل" لها. مع الوسائل الضئيلة الموجودة تحت تصرفهم ، فإنهم أقل خوفًا وأكثر جرأة ، ويبنون قراراتهم على المعرفة والألفة وقاموا بفك شفرة الحمض النووي "الإسرائيلي" ، وهو إنجاز لا تزال "إسرائيل" بعيدة عنه ، في حين أنها أسيرة التصورات القديمة ، أو الوصمات ، أو الاعتقاد الراسخ بأن "الجيش الإسرائيلي" سوف يحل كل شيء. وبفعلهم ذلك ، فإنهم يتقدمون على "إسرائيل" بعقد من الزمان.

(الهدهد)