البرازيلي إيمرسون يعلن انتقاله لبرشلونة

وطن: أكد الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون أباريسيدو الذي لعب الموسم الماضي لفريق ريال بيتيس الإسباني انتقاله لمواطنه نادي برشلونة.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي، الجمعة، من معسكر المنتخب البرازيلي الذي يستعد لمواجهتي الإكوادور وباراجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2020: "بالتأكيد، الكل يعلم أن لدي عقد مع برشلونة بداية من أول يوليو المقبل".

وأوضح: "لدي عقد لثلاث سنوات مع برشلونة، برشلونة دخل بالفعل في اتصالات مع بيتيس وأعلن رغبته في ضمي الموسم المقبل".

يذكر أن حقوق اللاعب مملوكة لكل من ريال بيتيس وبرشلونة، اللذين قاما بشرائه من أتلتيكو مينيرو، ولكن الاتفاق كان ينص على أن يلعب اللاعب أول موسمين لبيتيس والمواسم الثلاثة الأخرى للنادي الكتالوني.

وأبدى برشلونة الذي يبحث عن ظهير أيمن موثوق استعداده لدفع المبلغ اللازم (حوالي 9 ملايين يورو) لكي ينتقل إيمرسون لصفوفه الموسم المقبل".

وقال اللاعب: "أنا سعيد لأنه النادي الذي حلمت باللعب له منذ بداية عمري، كل اللاعبين يريدون الانضمام لبرشلونة، أريد الانتقال إليه في أسرع وقت ممكن ومحاولة إظهار عملي وحجز مكاني".