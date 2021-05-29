مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في الخليل

وطن: اعتدى مجموعة من المستوطنين فجر اليوم السبت، على منازل المواطنين في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنون ألقوا الحجارة وغاز الفلفل على منزل عائلة المواطن ريا أبو هزاع في تل الرميدة.

كما حاول مستوطنون أمس الجمعة، الاعتداء على منازل المواطنين في قوية تواني جنوبي الخليل، قبل تصدي أهالي القرية لهم وطردهم من القرية.

وفي السياق، أخطرت قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء بوقف البناء، يعود لهائلة جابر في منطقة "خلة العيدة" جنوبي الخليل.