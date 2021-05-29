انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في معظم المناطق وحارا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاحد يكون الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حار في ألأغوار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.