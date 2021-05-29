الفرا يثمن اعتماد برلمان بروكسل الإقليمي قرارا لصالح فلسطين

وطن: ثمن سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا اعتماد برلمان بروكسل الإقليمي قرارا لصالح فلسطين، يدعو لإدانة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفع الحصار المفروض على الأرض الفلسطينية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا، وفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل ووقف كافة البعثات الاقتصادية البلجيكية لإسرائيل .

وكان الفرا التقى في مقر البرلمان الفدرالي البلجيكي مجموعة من النواب، حيث دار النقاش حول انتهاك إسرائيل لكل قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، واعتداء جيش الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى، ومخططات تهجير عائلات الشيخ جراح من منازلهم، والعدوان الهمجي على قطاع غزة، واستمرار الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية اليومية في الضفة الغربية.