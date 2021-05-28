الآلاف يشيعون  جثمان الشهيد حمايل في بيتا  

وطن: شيع الاف المواطنين مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد زكريا حمايل (28 عاما) إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ثم إلى بلدة بيتا .

وفور وصوله الى بلدة بيتا انطلقت مسيرة حاشدة من الاف المواطنين الذين هتفوا للشهيد وللمقاومة، ورفعوا العلم الفلسطيني ورايات الفصائل الفلسطينية.

وكان الشهيد حمايل أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر خلال قمع مسيرة مناهضة لإنشاء بؤرة استيطانية فوق قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.