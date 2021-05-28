وفد مصري في غزة للمرة الثالثة منذ وقف إطلاق النار

وطن: وصل وفد أمني مصري اليوم الجمعة إلى قطاع غزة للمرة الثالثة منذ إعلان وقف إطلاق النار بوساطة مصرية بين الفصائل وحكومة الاحتلال قبل أسبوع إثر موجة توتر استمرت 11 يوماً.

وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية، إن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون في زيارة تستمر عدة ساعات.

وذكر المصدر أن الوفد المصري اجتمع على الفور بقيادات من حماس في غزة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، وآليات إعادة إعمار قطاع غزة.

وأعلنت حماس منذ يومين أن قيادتها تلقت دعوة لزيارة مصر لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم للصحافيين في غزة، إن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية تلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث التهدئة ، وإعمار غزة.