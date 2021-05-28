المانيا تعلن تقديمها 15 مليون يورو كمساعدات إضافية لفلسطين

وطن: تعتزم الخارجية الألمانية تخصيص مساعدات إنسانية إضافية لفلسطين بـ 15 مليون يورو.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة: "الدعم الإنساني للمدنيين في غزة يمثل اهتماماً رئيسياً للحكومة الألمانية، ولبنة مهمة لاستقرار، وتثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوع".

وأوضح المتحدث أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال سيذهب إلى توفير إمدادات للسكان في غزة، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية تدعم القطاع بذلك بأكثر من 50 مليون يورو في العام الجاري.

وذكر المتحدث أن الخارجية الألمانية على اتصال وثيق بمنظمات الأمم المتحدة حول المساعدات الإنسانية، موضحاً أن الأموال ستستخدم لتوفير مواد غذائية طارئة عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا، وبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضح المتحدث أن ألمانيا تساعد بذلك بشكل مباشر 1.4 مليون شخص لن تتوفر تغذيتهم دون هذه المساعدات، وقال: "ندعم أيضا عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مكافحة جائحة كورونا على سبيل المثال".