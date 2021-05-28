مئات الفنانين والمثقفين الكنديين يطالبون بمعاقبة الاحتلال

وطن: وقع أكثر من ألف فنان ومثقف في كندا، بيانا يدعو الحكومة الكندية إلى فرض عقوبات عسكرية واقتصادية على الاحتلال الاسرائيلي، بسبب العدوان على الفلسطينيين.

وأعلن الفنانون دعمهم لحركة مقاطعة إسرائيل، داعين المنظمات والمؤسسات الكندية إلى إنهاء أي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، أو الأنشطة التي تمولها "إسرائيل".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن إحدى المنظمين، رحاب نزال، أن البيان يدعو إلى دعم حركة مقاطعة إسرائيل؛ كوسيلة سلمية للضغط على "إسرائيل" للامتثال للقانون الدولي.

وأشارت نزال إلى أن وثيقة جمع التواقيع أطلقت في 21 أيار/ مايو الجاري، وتم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية أيضا.

ولفتت نزال إلى تجاوب واسع مع التوقيعات من فنانين، ووسائل إعلام، وصانعي أفلام، وعاملين في مؤسسات فنية، إلى جانب بعض الباحثين والعلماء والمثقفين.

في سياق متصل، دعا أكثر من 600 موسيقي زملاءهم إلى مقاطعة العروض في "إسرائيل"؛ لإظهار الدعم لفلسطين.

وبحسب موقع "كونسيكونس"، فقد وقع مئات الموسيقيين رسالة مفتوحة، شجبت هجمات الاحتلال الأخيرة على الفلسطينيين، مطالبة "بالعدالة والكرامة والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وجميع الذين يقاتلون ضد الاحتلال والعنف في جميع أنحاء الكوكب".

وجاء في الرسالة: "ندعوكم للانضمام إلينا في رفض الأداء في المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة، ودعم الشعب الفلسطيني وحقه في السيادة والحرية".

وتابعت: "نعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية؛ لنعيش في يوم من الأيام في عالم خالٍ من الفصل العنصري".

عربي 21