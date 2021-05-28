مستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب المواطنين غرب سلفيت

وطن: أطلق مستوطنون، اليوم الجمعة، الرصاص الحي صوب المواطنين في خربة شحادة غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، ومنع إقامة بؤرة استيطانية بالقرب من خربة شحادة الأثرية التابعة لأراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

الجدير بالذكر أن عددا من المستوطنين شرعوا قبل عدة أسابيع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير استيا، حيث وضعوا 4 غرف خشبية على أراضي البلدة من الجهة الغربية، تمهيدا للاستيلاء على هذه الأرض وإقامة بؤرة استيطانية جديدة عليها.

وتقع هذه المنطقة على قمة جبلية تطل على وادي قانا، ومحاذية لخربة شحادة الأثرية التابعة لبلدة قراوة بني حسان.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابة الحديدية التي نصبتها قبل عدة أيام على طريق عام غرب سلفيت، بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة قراوة بني حسان، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.