الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في "خلة العيدة" جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين بوقف العمل والبناء في منطقة "خلة العيدة" جنوب مدينة الخليل.

وذكر شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة، وسلمت المواطنين إخطارات بوقف العمل في أراضيهم التي تعود لعائلة جابر، وكذلك وقف أعمال بناء منزل يعود للمواطن كرامة جابر.

وقال سامر جابر، أحد مالكي تلك الأراضي، إن المواطنين تصدوا لاقتحام مجموعة من المستوطنين صباح اليوم، الذين حاولوا منعهم من العمل في أراضيهم والبناء عليها، ضمن محاولاتهم المستمرة للاستيلاء على ما يقارب 250 دونما في المنطقة، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وتخطر المواطنين بوقف العمل والبناء.