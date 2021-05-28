إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة "بيتا"

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وكان المستوطنون حاولوا إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل مرات عدة، وبفعل الهبة الشعبية لأهالي قرى بيتا، وقبلان، ويتما، كانت تزال، لكن في الآونة الأخيرة أقام المستوطنون أكثر من عشرين "كرفانا" تمهيدا للاستيلاء على قمة الجبل بالكامل.