الصحة: وفاتان و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتان و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و306 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 3، نابلس 16، قلقيلية 2، طولكرم 7، جنين 10، الخليل 10، سلفيت 1، بيت لحم 3، طوباس 1، رام الله والبيرة 3"، وقطاع غزة 339.

وأوضحت أن تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، واحدة في مدينة الخليل، وأخرى في قطاع غزة.

وقالت الكيلة إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 2، نابلس 28، طولكرم 43، جنين 21، الخليل 2، سلفيت 2، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 100، أريحا والأغوار 3"، وقطاع غزة 101.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304,787 بينهم 217,097 تلقوا الجرعتين من اللقاح.