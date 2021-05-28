حزب الله: صحة الأمين العام نصر الله جيدة وهو بخير

وطن: كشفت نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأمين العام حسن نصرالله، على خلفية تداول مزاعم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب الأمين العام في حوار تلفزيوني، أن صحة نصرالله "جيدة وهو بخير"، مقرا بتعرض الأمين العام للحزب مؤخرا لـ"عارض صحي يستوجب الراحة، لا أكثر".

وأوضح قاسم مطمئناً جمهور المقاومة، أنّ نصرالله "أصيب بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية، وكان يحتاج الى يومين أو ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين لكلامه في الخامس والعشرين من مايو، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها، أصر على الظهور ليكون إلى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة".

ويأتي ذلك على خلفية مزاعم لمسؤولين أمنيين وعسكريين في دولة الاحتلال تقول إن نصر الله أصيب بكورونا، وذلك استنادا إلى فيديو كلمته الأخيرة التي كان يعاني خلالها من سعال خفيف.