عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": حول خطورة التلوث الكيميائي للمياه الجوفية في غزة

صدر قبل يومين تقرير عن وزارة الزراعه في قطاع غزه، يشير الى ان القصف الاسرائيلي خلال ايام العدوان الاخير، لمخازن زراعيه في شمال القطاع، قد أدى الى تسرب مئات الاطنان من المواد الكيميائيه المستخدمه في الزراعه الى التربه المحيطه ومن ثم احتمال وصولها الى المياه الجوفيه، وهذه المواد الكيميائيه هي أسمده ومبيدات ومواد بلاستيكيه قد تتحلل الى مواد كيميائيه أخرى.

ويشير التقرير الى احتواء المخازن التي تم قصفها ومن ثم احتراقها على اكثر من 2000 طن من الاسمده والمبيدات الكيميائيه المختلفه، وهذه كميه ضخمه من مواد كيميائيه سامه وبالتحديد المبيدات التي تهدف الى القضاء على الافات، قد تلوث الهواء والتربه والطعام، والخطوره وبالاخص للمبيدات هو تسربها من خلال حبيبات التربه الخفيفه الرمليه في قطاع غزه الى المياه الجوفيه وبالتالي بقاؤها فيها وتلويثها، تلك المياه التي تشكل أكثر من 95% من نسبة المياه في قطاع غزه.

ومن خلال خبرتي في العمل على العديد من المشاريع خلال سنوات عديده، سواء في بلادنا أو في الخارج، لتتبع انتقال ومن ثم ترسب بقايا مواد كيميائيه ومن ضمنها مبيدات ومواد عضويه صناعيه وأدويه ومضادات حيويه ومعادن وما الى ذلك، في النظام البيئي، ومن ضمن ذلك المياه، فأن احتمال وصول كميه لا بأس بها من المواد التي تسربت نتيجة القصف الاسرائيلي الى المياه الجوفيه، هو احتمالا كبيرا، يتطلب اعطاء الامر الاولويه على الصعيد الرسمي الفلسطيني، وكذلل على صعيد تدخل المنظمات الدوليه والمحليه ذات العلاقه أو التخصص في هذا الموضوع، وبشكل سريع وطارئ.

ومن المعروف أنه وقبل العدوان الاخير، فأن وضع المياه في قطاع غزه، من حيث النوعيه أو الجوده هو وضع غير مقبول حسب المعايير الدوليه، ومعروف كذلك ان المصادر الطبيعية الفلسطينية ، وبالاخص في قطاع غزة هي ليست بالحال الافضل، سواء اكانت المياة الجوفية، او التربة، او تلوث مياة البحر، أو ألحيز الجغرافي من حيث انتشار النفايات الصلبة والمياة العادمة، وكذلك ضعف او غياب القوانين البيئية الملزمة وضعف التوعية البيئية الكفيلة لايلاء البيئة في غزة الاهتمام الكافي.

حيث أشارت نتائج دراسات، ومنها تقارير دوليه الى ان اكثر من 90% من المياة في غزة هي مياة ملوثة، ولا تصلح للاستخدام البشري حسب المعايير الدولية، وتتلوث المياة في غزة بالمواد الكيمائية، سواء الناتجة من المياة العادمة، او من المبيدات والاسمدة الكيميائية، او من مشتقات البلاستيك والمواد الصناعية الاخرى، ومن ثم تتسرب من خلال التربة الرملية الى مصادر المياة الجوفية ، وبعد ألحرب ألاخيرة يمكن تصور الكميات االكيميائية الهائلة التي تم اضافتها كذلك الى التربة من بقايا المواد المتفجره، وبالتالي احتمالات وصولها الى مصادر المياة، ومن ثم زيادة الوضع سوء بالمقارنة ما كان علية قبل الحرب.

فالتلوث الكيميائي للمياه وبالاخص الجوفيه، مصادره متعددة ومتنوعة، وتتراوح من تلك الناتجة من فضلات المصانع أوالمواد الكيميائية الناتجة عن الاستخدام الزراعي للمبيدات والأسمدة، وكذلك استخدام المواد الكيميائية في مجال الثروة الحيوانية، حيث يؤدي تراكم هذه المخلفات بالبيئة المحيطة بتلك النشاطات ومن ثم نزولها إلى طبقات التربة الدنيا وبالتالي المياه الجوفية، واحتمالات انتقالها إلى مواد أكثر سمية وخطورة على صحة الإنسان حين تستخدم المياه للشرب، وكذلك تأثيرها السلبي على المزروعات حين تستخدم في الري.

ومن ضمن المواد الكيميائية المسببة للتلوث، المركبات العضوية مثل مواد الـــ "ديوكسين"، والمركبات العضوية الحلقية وهي مواد سامة وسببت كوارث في مناطق مختلفة في العالم، وكذلك مبيدات الحشرات، ومبيدات الأعشاب وخاصة حين تُستخدم كخليط مع التربة فإن احتمالات نزولها إلى المياه الجوفية هو كبير، وكذلك المركبات غير العضوية والمعادن مثل الزئبق، الكادميوم، والكروم وهي عناصر خطيرة ولها مضاعفات على صحة الإنسان والأجنة.

وتسرب المبيدات الى المياه الجوفيه اذا حدث في قطاع غزه، يعتبر أمرا خطيرا، حيث أن المبيدات هي مواد كيميائيه سامه يتم تصنيعها في المختبرات ومصانع الشركات، وان تم اساءة الاستعمال، تؤدي ألى أثار صحيه وخيمه، ومنها الوفاه، ورغم ذلك فأن المبيدات ما زالت تستعمل على مستوى العالم، في الزراعه سواء لمكافحة الحشرات أوالاعشاب أوالفطريات في الحقل أو لمكافحة الحشرات في حظائر الحيوانات أو في مجال الصحه العامه في داخل البيوت وفي الشوارع والحدائق، وأن هناك شركات عملاقه تقوم بأجراء الابحاث وتنتج وتوزع المبيدات في أسواق العالم المختلفه.

وكذلك تكمن خطورة بقايا المبيدات في المياه الجوفيه، التي بشكل أو بأخر قد تصل الينا، ليس في سميتها الانيه من تسمم واعراض واضحه، ولكن في تراكمها بكميات قليله في ألاجسام وبالتالي أثارها بعيدة المدى، فهناك ابحاث ودراسات قديمه وجديده من مناطق مختلفه في العالم، تبين أن هناك علاقه بين كثافة استخدام المبيدات الكيميائيه، أو بين استخدام أنواع معينه من المبيدات وبين أنتشار أمراض غير ساريه في تلك المناطق، وبالاخص أمراض السرطان بأنواعها.

وكذلك عن علاقه بقايا المبيدات مع أمراض عصبيه وتشوهات خلقيه عند الاجنه والنساء الحوامل وأمراض لها علاقه بتغييرات هرمونيه ينتج عنها ضعف النمو وتشوهات متعدده، حيث تشير تقارير وزارة الصحه الفلسطينيه الى التصاعد الكبير في نسبة الاصابة بالامراض السرطانية، والتي تشير الى ان الامراض السرطانية باتت تشكل المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وحتى ان بعض الدراسات العالميه اشارت الى تزايد حالات السرطان في المناطق الزراعية المكثفه.

وفي ظل هذه التقارير عن احتمال تسرب مواد كيميائيه الى المياه الجوفيه في قطاع غزه، التي تستخدم للزراعه وللشرب، ، فأنه وان كان وضع المياه في قطاع غزة، قبل بدء الحرب، هو وضع غير مقبول صحيا وبيئيا وحسب المعايير الدوليه، فأن يمكن تصور الكارثة البيئية القادمه بعد وصول مئات الالاف من المواد الكيميائية الى النظام البيئي في غزة خلال هذا العدوان.

ولذا فاننا سنكون الاحوج الى اعتبار نوعية أو جودة المياه في غزة من الاولويات الوطنية ، سواء اكان ذلك من قبل الجهات الرسمية او من قبل المنظمات المحلية والدولية الفاعلة، وبالاخص العمل الى إجراء مراقبة دورية وتحليل روتيني لجودة المياه من الناحية الكيميائية لتحديد مدى ودرجة تلوثها، وبالتحديد من أبار المياه الجوفيه في شمال القطاع، حيث حدث تسرب المبيدات والاسمده ومواد كيميائيه اخرى.