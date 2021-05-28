الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم الخميس، تخللها اقتحامات للمنازل في مناطق عدة بالضفة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الشبان واستدعت آخرين في حي الطور بالقدس.

وعرف من بين المعتقلين :

1-فريد ابو الهوى

2-داود خويص

3-زيد ابو سبيتان

4-سامر ظاهر

كما واستدعى الاحتلال كل من :

1-مهدي ابو الهوى

2-محمود عشاير

3-محمد خليل ابو سبيتان

4-يوسف ابو جمعه

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: صائب عدنان أبو ترك وحسام عبد الرزاق السلايمة ومحمد عارف أبو سعدون (52 عام) ومنذر الجياوي.