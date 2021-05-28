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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
كورونا عالميا: أكثر من 3 ملايين و525 ألف وفاة و169 مليونا و644 ألف إصابة
الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ 4 درجات
أسعار صرف العملات
الصحفي المقدسي باسم زيداني لوطن: الفلسطيني بالقدس متمسك بأرضه ومطلوب مزيد من المناصرة والضغط
وقفة احتجاجية وسط رام الله رفضا للاعتقال السياسي.. مشاركون لوطن: الاعتقالات السياسية تضرب النسيج الاجتماعي ونطالب بالإفراج عن المعتقلين فورا
الحقوقية سهير أسعد لوطن: الاحتلال أعلن حربا على فلسطينيي الداخل.. عبد ربه: الأسيران الأردنيان الدعجة والعنوز تعرضا للتنكيل والتعذيب
غنيم لـ"وطن": عشرات الكيلومترات من شبكات المياه وأنابيب الصرف الصحي تم تدميرها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة
سياسيون من الداخل المحتل لوطن : الهبة الشعبية الاخيرة أفشلت كل محاولات الإحتلال قطع التواصل بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الضفة وغزة والشتات
الصحفية أمل حبيب من غزة تروي لـ"وطن" قصص وشهادات العدوان.. نحن بحاجة لمداواة الركام النفسي الداخلي بعد الحرب
صحة غزة لوطن: العدوان دمر 24 مؤسسة صحية في القطاع وحجم لقاحات كورونا التي وصلت غزة محدودة
الرويضي لـ"وطن": محاكم الاحتلال ليست نافذة عدل للفلسطينيين.. والحل بتقديم قضايا المصادرة وتهجير المقدسيين للجنائية الدولية
الهلال الأحمر لـ"وطن": وثّقنا مؤخراً أكثر من 40 اعتداءً للاحتلال على السيارات والطواقم الطبيّة معظمها في القدس المحتلة
"BDS" لـ وطن: نتائج إيجابية ومبشرة لحملة مقاطعة منتجات الاحتلال خاصة بعد الهبة الشعبية الأخيرة
حزب الشعب لـ"وطن": المال الأمريكي عُرض مقابل حقوقنا السياسية.. ويجب تشكيل جبهة وطنية موحّدة لقيادة النضال الشعبي
اللجنة العليا لقطاع النقل العام لـ"وطن": آن الأوان لإنهاء الانقسام ونبذ الفئوية.. وما حصل في غزة والقدس سطّر أسمى آيات القوة والوطنية
سياسيون من مصر والإمارات لـ"وطن": المقاومة الفلسطينية أعادت الاعتبار للقضية ولجمتْ المطبعين
لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى تدعو عبر "وطن" إلى المشاركة في خيمة الفعاليات والتضامن مع العائلات المهددة بالتهجير
"معركة القدس لم تنتهِ بعد".. مفتي القدس يدعو عبر "وطن" لشد الرحال إلى الأقصى.. ويحذّر من دعوات المتطرفين لهدمه
المحلل السياسي "أمجد أبو العز " لـوطن: إعلان بلينكن إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس التفافٌ مكشوف يؤكد استمرار الانحياز الأمريكي للاحتلال
أسعار صرف العملات
28.05.2021
07:46 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات اليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.24
الدينار:4.57
اليورو:3.95
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