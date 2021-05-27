بشار الأسد رئيساً لسوريا بنسبة 95.1%

وطن: أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ فوز بشار الأسد، بالانتخابات الرئاسية السورية بنسبة 95.1%.

وذكر صباغ في مؤتمرٍ صحافي أنّ عدد الناخبين السوريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 14239000، مشيراً إلى أنّ الأسد "حصل على أصوات 13540360 مقترعاً في الانتخابات".

وكانت مراكز الانتخابات أغلقت في سوريا أبوابها، بعدما جرى تمديد الاقتراع حتى منتصف ليل أمس الأربعاء، في ظل الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع.

وأجريت الانتخابات في 12 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد، وسط إقبال كثيف للناخبين في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والساحل السوري. وفي الشرق السوري تحدى الناخبون مضايقات "قسد" وأقبلوا على الاقتراع بكثافة.