"حقوق الإنسان" يقر إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات الاحتلال

وطن: أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية‎.

وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر، إنه "تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية حتى 13 أبريل/ نيسان 2021".

وأشار أن القرار "مر بموافقة 24 دولة، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت".

ورفض القرار كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروجواي، حسب ذات المصدر.

فيما امتنع عن التصويت كلا من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوجو وأوكرانيا.

وعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة الاستثنائية، بناء على طلب قدمته باكستان، منسقة "منظمة التعاون الإسلامي" في مجلس حقوق الإنسان، ودولة فلسطين، وحظي الطلب بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.