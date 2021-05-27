أيبك تحقق صافي أرباح بقيمة 8.31 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021

وطن: أعلن طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، عن تحقيق مجموعة أيبك صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 8.31 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2021، بنمو نسبته 62.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار العقاد أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح بلغت 7.2 مليون دولار أمريكي بنمو نسبته 72.9% على أساس سنوي، كما نمت اجمالي الايرادات لتصل 259.8 مليون دولار بنمو نسبته 19% على أساس سنوي.

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والعراق وتركيا من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وتوظف ما يزيد عن 2600 كادر في شركات المجموعة.