بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

وطن: وافق مجلس التنظيم الأعلى في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح على توسعة حدود مدينة رام الله لتشمل كافة الأحواض الطبيعية التي تقع خارج المخطط الهيكلي.

وقال رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد " تقدم مجلس بلدية رام الله بطلب لتوسعة حدود مدينة رام الله لمجلس التنظيم الأعلى، ضمن خطة بلدية رام الله لتنظيم ما مساحته 4748 دونما، بحيث تصبح إجمالي مساحة مدينة رام الله 18731 دونما بعد ان كانت 13947 دونما. وتضم الأحواض: حوض 2 الخانوق، حوض 3 المواجير، حوض 4 الدور، حوض 7 ظهر العقدة، حوض 8 العقدة، جزء من حوض 1 العسكرية، جزء من حوض 5 خربة البد، جزء من حوض 6 الجهير".

وأضاف حديد" ان خطة بلدية رام الله تهدف الى تنظيم هذه المناطق باعتبارها مناطق التوسعة المستقبلية للمدينة، وستقوم البلدية فورا بإجراءات إعداد مخطط هيكلي تفصيلي للتوسعة الجديدة".

وتعتبر بلدية رام الله هذا القرار له أهمية كبرى في تثبيت حق الأرض وملكيتها وتخصيصها لعدة استعمالات تخدم أغراض توسعة المدينة وشبكة الطرق.

يشار الى ان بلدية رام الله تمكنت من توسعة حدود المدينة بعد ان قامت بضم حي الريحان اليها، بقرار اليوم فهي الآن تتمكن من التحكم بكافة أراضيها واحواضها الطبيعية.