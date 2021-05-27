الإغاثة الزراعية توزع مدخلات الإنتاج الزراعي لـ100 مزارع في الأغوار وبيت لحم

وطن: وزعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مدخلات الانتاج الزراعي ل100 مزارع ومزارعة من بلدات النويعمة والديوك والديوك الفوقا وبردلة في الأغوار، بالإضافة لبلدة بيت فجار في مافظة بيت لحم ، وذلك ضمن أنشطة برنامج " تمكين المزارعين الفلسطينيين وبناء قدراتها الفنية من خلال مشروع " تعزيز الإستثمار في التنمية الريفية – أرضي " الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ .

وتم تنفيذ النشاط من خلال التنسيق مع اللجان الزراعية وممثلي المجالس والبلديات المحلية في المواقع المستهدفة ، حيث تم تسليم المدخلات الزراعية و التأكد من الكميات و مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة والتي شملت "مقصات ومناشير للتقليم ، مضخات رش للمبيدات ، لفات بلاستيكية / نايلون للتعقيم الشمسي ، سكين لتقليم اشجارالنخيل ، سياج وزوايا معدنية ومستلزماته ، خضاضات حليب كهربائية ، جرار أواني ستانليس ستيل للحليب ، احجار ملح للثروة الحيوانية ، فؤوس ، مجارف وامشاط ارضية، سلالم" .

ومن الجدير بالذكر أن توزيع هذه المدخلات والمستلزمات الزراعية جاءت بعد سلسلة من التدريبات الفنية الزراعية المتخصصة تلقها المزارعين المستفيدين وشملت تدريبات فنية عملية ونظرية في قطاعات الثروة الحيوانية والخضروات والزيتون والزراعة العضوية ضمن أنشطة المشروع .