ستة أسرى يدخلون أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل ستة أسرى، اليوم الخميس، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الصهيوني، بحسب ما أفاد به مركز حنظلة للأسرى والمحررين.

واستهل الأسرى محمود سراحنة، أحمد المغربي وأحمد عايش وثلاثتهم من مدينة بيت لحم قبل ساعات عامهم الـ 20 في سجون الاحتلال، علماً أن سراحنة و المغربي محكومان بالسجن المؤبد بينما تبلغ مدة محكومية الأسير أحمد عايش 25 عاماً.

وبالتزامن دخل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية عامه الـ 17 خلف القضبان من أصل مدة محكوميته البالغة 25 عاماً وبرفقته افتتح الأسير مالك الحداد من القدس عامه الـ 8 وقبل الأخير أسيراً لدى العدو.

أما آخر الأسرى الذين سلخت سجون الاحتلال سنوات جديدة من أعمارهم هذا النهار فهو الأسير حاتم أبو شريعة من غزة وقد طوى قبل ساعات عامه الاعتقالي الـ 4 على التوالي وينتظر أن يعانق الحرية بعد عام حيث تبلغ مدة محكوميته 5 سنوات، وفق ما جاء.