الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، عن أربعة مقدسيين، بشرط الحبس المنزلي والإبعاد.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفتى محمد بزلميط من حي راس العامود في بلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي ٥ أيام ودفع كفالة مالية ٥٠٠٠ شيكل، وعن الشاب إيهاب سكافي من حي الثوري، بشرط الحبس المنزلي ٧ أيام، وكفالة مالية ١٠٠٠ شيكل.

وأوضح المركز أن الاحتلال أفرج عن الشاب أحمد الشاويش من بلدة جبل المكبر، بشرط إبعاده 15 يومًا عن البلدة القديمة.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الناشط المقدسي نهاد زغير، بشرط إبعاده عن مقبرة باب الرحمة لمدة أسبوع، علمًا أنه اعتقل مساء الأربعاء، بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة، وأخضعته للتحقيق، وبعد عدة ساعات أفرجت عنه.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط زغير الأسبوع الماضي، وأبعدته عن المسجد الأقصى مدة 6 أشهر أيضًا.