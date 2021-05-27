وطن: قررت وزارة الاقتصاد الوطني حظر، إدخال منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية، إلى السوق الفلسطينية، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لا سيما بطاقة البيان ومدد الصلاحية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، انها أخطرت الشركة في وقت سابق لتصويب وضعها القانوني وفق التعليمات الفنية الالزامية الفلسطينية، انتهت المهلة القانونية في الأول من امس دون أن تقوم الشركة بالإجراءات المطلوبة، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار الحظر لحين التزام الشركة بالإجراءات الفنية الالزامية.

وشددت الوزارة على أنّ أي منتجات لا تطبق المواصفة والتعليمات الفنية الإلزامية سيتم منع ادخالها الى السوق الفلسطينية، لافتة إلى ان هناك 4400 مواصفة فلسطينية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية ونحو 88 تعليم فني إلزامي وأكثر من 2500 شهادة من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال للشركات الفلسطينية.