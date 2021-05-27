مصر دعت الاحتلال والسلطة وحماس لمحادثات بالقاهرة

وطن: كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، أن مصر دعت كلا من حكومة الاحتلال وحركة "حماس" والسلطة الفلسطينية إلى محادثات في القاهرة حول محاور، بينها ترسيخ وقف إطلاق النار الراهن، وتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة "كان" أن مصر نقلت مقترحا للأطراف الثلاثة للمشاركة في محادثات القاهرة، دون أن تذكر القناة تاريخا لانطلاق هذه المحادثات.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن وفدا مصريا عقد خلال الأيام الأخيرة اجتماعات في "إسرائيل" ورام الله وغزة، لمناقشة المقترح المصري.

وأضافت أنه من المتوقع أن تجرى المحادثات بين "إسرائيل" والفلسطينيين بالقاهرة بشكل غير مباشر عبر الوسيط المصري.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الولايات المتحدة أيضا منخرطة في الاتصالات، حيث بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى المنطقة الثلاثاء، الموضوع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري.

وقالت الصحيفة إنه حال سفر الوفد الإسرائيلي، فسوف يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال ، إنه "من المقرر أن يسافر وفد إسرائيلي مصر إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، لدفع تفاهمات حول وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الأطراف المعنية بشأن ما ذكرته القناة العبرية ، وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وإذاعة جيش الاحتلال.