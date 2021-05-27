حالة الطقس: أجواء معتدلة إلى حارة

وطن: أفادت دائرة الأرصاد الجوية صباح اليوم الخميس، بعدم حدوث تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وبحسب موقع "طقس فلسطين"، تسود أجواء معتدلة صباحاً، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الإعتدال بوجه عام وخصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم غدٍ الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء معتدلة صباحاً، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الإعتدال بوجه عام وخصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.