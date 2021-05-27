استشهاد شاب من البريج متأثراً بجراحه خلال العدوان على غزة

وطن: استشهد الشاب أحمد كامل عمار (32 عامًا)، قبيل منتصف الليل، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكان الشاب عمار وهو من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، يتلقى العلاج في مستشفى العريش بجمهورية مصر.

وذكرت مصاد محلية، أن الشهيد هو أحد عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، فإن عدد الشهداء حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 254 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة، و17 مسنًا، و5 من ذوي الاحتياجات.