فيديو وصور .. السنوار يتجول في غزة مشيا على الاقدام في تحد للاحتلال

وطن: رغم ان العدوان على غزة قد توقف وتوقف معه اطلاق النار، الا ان رسائل التحدي وتثبيت بعض نتائج المعركة لم تنتهي، والتي كان آخرها عصر اليوم من رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي هدد الاحتلال مرارا وتكرارا انه سيقتله في اي ظهور له في غزة.

وعقد السنوار اليوم مؤتمر صحفي في غزة، قال خلاله انه سيغادر في اعقاب المؤتمر الى منزله مشيا على الاقدام ويتجول في القطاع وشوارعه، في تحد للاحتلال، وذلك ردا على التهديدات التي أطلقت من قادة الاحتلال باغتياله، حيث قال ردا على تلك التهديدات "ان أكبر هدية يمكن ان تقدمها له اسرائيل ان يموت شهيدا".

وقال في المؤتمر الصحفي :" عمري ٥٩ عام واريد ان اموت شهيدا ولا اريد ان اموت بكورونا "، كاشفا انه قرر الخروج بعد قصف تل ابيب اول مرة الى الشارع لانه يشعر انه ادى واجبه لكن قيادة الحركة رفضت حتى لا تسوق اسرائيل قتله كإنجاز.

وتحدى السنوار قادة اسرائيل قائلا : "سأنهي هذا اللقاء وسأخرج مشيا في الشوارع لنصف ساعة وبامكان إسرائيل اتخاذ القرار وتنفيذه".

وقال ان "إسرائيل تعرف بيته الجديد بعد قصف منزله السابق وانه لا يخشى الموت".

وتجول السنوار مشيا على الأقدام في شوارع غزة والتقى المواطنين وتحدث معهم .