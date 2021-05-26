قطر تقدم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة

وطن: ذكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار غزة، وذلك في أعقاب وقف العدوان على غزة.

وقال الوزير على تويتر "بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم ٥٠٠ مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة."

وأضاف "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة".