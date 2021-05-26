هنية: المقاومة فرضت معادلات غاية بالأهمية وأضرارها ثانوية

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية خلال الجولة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي كان مشرفًا وفرض معادلات غاية في الأهمية.

وأكد هنية في لقاء عبر قناة "الجزيرة" القطرية أن ‏الأضرار التي لحقت بالمقاومة كانت ثانوية ولم تنل من البنية الصلبة للفصائل.

وشدد على أن حركته أبلغت الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء بأننا من سيحدد قواعد الاشتباك.

وأشار هنية إلى أن رسالتنا وصلت الجميع وخاصة للأمريكيين والإسرائيليين بأن القدس خط أحمر.

ونبه إلى تثبيت قواعد الاشتباك في غزة وإدخال القدس ضمن هذه القواعد وإعادة إعمار القطاع.

وقال هنية: "مستعدون لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة الوطنية التي تجسدت في المعركة الأخيرة".

وأوضح أن معركة سيف القدس جعلت أوسلو والتنسيق الأمني ومشروع المفاوضات خلف ظهورنا، و‏سددنا ضربة قوية جدا لصفقة القرن وأظهرنا زيف التطبيع وبناء التحالفات مع الاحتلال.

ورحب هنية بكل جهد لإعادة الإعمار ونعد بشكل قاطع بإعادة إعمار كل ما دمره الاحتلال.

وأكد أن ما قامت به المقاومة فاجأ الصديق كما فاجأ العدو في الأداء والمزاوجة بين التحرك السياسي والعسكري.

‏وذكر هنية: "أن ما يسمونه مترو حماس أسميه المدينة الجهادية وهي سليمة والعدو لم يصل إلى بنيتها الأساسية".