"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم" و "مكتب اليونسكو الوطني" يعقدان لقاءً تدريبياً حول صندوق اليونسكو الدولي للتنوع الثقافي

وطن: - نظّم مكتب "اليونسكو" الوطني في فلسطين بالشراكة مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لقاءً تدريبياً حول صندوق اليونسكو الدولي للتنوع الثقافي، اليوم الأربعاء، بمشاركة مايقارب خمسين مؤسسة في هذا التدريب من المؤسسات المحلية ذات العلاقة "الأهلية والرسمية"

ويشار إلى أن صندوق اليونسكو الدولي، تم تأسيسه ضمن اتفاقية اليونسكو 2005 الخاصة بحماية وتعزيز وتنوع أشكال التعبير الثقافي، وصادقت عليها فلسطين عام 2012.

ويفي ذات السياق يهدف هذا التدريب إلى زيادة فاعلية بناء القدرات للمؤسسات الثقافية الفلسطينية للتفاعل مع الصندوق الذي يتطلب التقدم له معايير ومتطلبات وقدرات مؤسساتية تنفيذية وتخصصية بالغة الدقة.

ومن الجدير ذكره أن الصندوق يهدف إلى تعزيز مهارات ومعارف المهنيين العاملين في مجال الثقافة والنهوض بريادة الأعمال الثقافية وتعزيز الشبكات الإبداعية والحراك الإبداعي، وجمع البيانات، ودعم عملية إعداد السياسات والتدابير الثقافية وتنفيذها؛ وترمي هذه المشاريع عموماً إلى النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية وجعل الثقافة أقرب إلى الناس. إلى جانب تعريف المشاركين بأهداف ودور صندوق اليونسكو الدولي للتنوع الثقافي، والفرص المتوفرة من خلاله.