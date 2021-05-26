13 قاضيا جديدا يؤدون اليمين القانونية

وطن: أدى 13 قاضياً جديدا اليمين القانونية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ليرتفع عدد القضاة في مختلف درجات المحاكم النظامية بالمحافظات الشمالية إلى 233 قاضياً.

وأدى القاضي السابق عمار عبد اللطيف النمورة اليمين القانونية بعد صدور مرسوم رئاسي بتعيينه قاضي استئناف بتاريخ 28/ 04/2021 ليعود بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى، وأدت عدد من قضاة الصلح الجدد وعددهم 12 قاضياً اليمين القانونية، وصدر مرسوم بتعيينهم بتاريخ 03/03/2021، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وقد تم اختيارهم بموجب مسابقة قضائية سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى.

وقضاة الصلح الجدد هم: عبد الرحمن عوني نتشة، نهاد فرح قدادحة، ياسر شحادة ضبابات، أسامة حسام صلاح، فريد فهد كنعان، حنين محمد شراونة، ذياب عبد الله قواسمة، صلاح الدين محمد شريتح، عامر محمد الشلالدة، عيسى فهد قاحوش، أيمن مصطفى بشارات، يوسف محمد عياش.

وسيخضع هؤلاء القضاة للتدريب الأساسي في المعهد القضائي الفلسطيني، خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يتولوا مهامهم في المحاكم.

بدوره أكد رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، أن المجلس بصدد الإعلان عن مسابقات قضائية جديدة قريباً، بهدف زيادة أعداد السادة القضاة استجابة للعدد المتزايد من القضايا الواردة إلى المحاكم النظامية.

وهنأ المستشار أبو شرار القضاة الجدد وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة، وتحمل مسؤوليات العمل القضائي.