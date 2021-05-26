وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات، و461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و535 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 1، بيت لحم 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 7، نابلس 21، جنين 11، طوباس 1، رام الله والبيرة 8، الخليل 7، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 403.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 21، نابلس 34، جنين 40، طوباس 3، رام الله والبيرة 8، الخليل 18، بيت لحم 4، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 5"، قطاع غزة 400.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 79 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 293,238 بينهم 206,747 تلقوا الجرعتين من اللقاح.